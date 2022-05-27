«Каждый раз на собраниях меня отчитывали»: Савичева вспомнила о сложностях на «Фабрике звезд»

Юлия Савичева прославилась благодаря телепроекту «Фабрика звезд». Она участвовала во втором сезоне и вошла в пятерку финалистов. Это время она вспоминает как период в «розовых очках», ей было 16 лет, она старалась ни с кем не конфликтовать, но и дружить особо с кем-то не стремилась.

Однако, были и сложные периоды. Они касались общих собраний. Об этом звезда рассказала в интервью на проекте «Загугли звезду» специально для Teleprogramma.pro.

«Каждый раз на собраниях меня отчитывали в том, что я абсолютный ребенок, что: «Надо взрослеть!», «Юля, сколько можно!». Вот это мне было действительно обидно и тяжело, потому что я до сих пор такая, какая-то достаточно легкая на подъем и этот ребенок во мне остался. Он никуда не делся, несмотря на то, что я сама уже мама», — признается звезда.

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