«Шлифанули майонезом»: Бородина назвала себя «матерью года», заварив 6-летней дочке лапшу с кипятком

Ведущая проекта «Дом-2», оказывается, водит детей не только по дорогим ресторанам. Интересно, видел ли эти кадры Курбан Омаров.

Ксения Бородина, похоже, совершенно не переживает из-за того, что ее дети могут поужинать не совсем полезной едой. Не побоявшись критики от приверженец хэштега — я же мать! ведущая проекта «Дом-2» показала, как ее 6-летняя дочка с аппетитом уплетает лапшу быстрого приготовления. «Шлифанули майонезом», «Пожирнее, да погуще», «Малой, кажется, нравится», «С мазиком самое оно!», «Тоже сразу лапшички захотелось», — написали фолловеры.

Однако поклонники критиковать звезду ТВ не стали. Многие мамочки сошлись во мнении, что простая лапша быстрого приготовления особенно без специй, поди куда лучший перекус, чем тот же фастфуд — картошка фри, гамбургер и наггетсы.

«Какая же лапша без майонеза? Здоровое питание у ребенка, да? Здорово же! Премия «Мать года» уходит тете Ксюше», — отметила звезда. «Вкусно, но грустно! Так говорят», — пошутила дочка Ксении. «Не лакшери (luxury) еда, да доченька? Все хорошо??» — интересовалась у Теоны ее мама.

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