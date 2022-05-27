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«Внимательно читайте контракт»: Дакота дала совет новым артистам Black Star после ухода Марвина

Нередко исполнители покидают знаменитый лейбл со скандалом.

«Внимательно читайте контракт»: Дакота дала совет новым артистам Black Star после ухода Марвина
Рита Дакота. Фото: Global Look Press

Певица Рита Дакота в эфире проекта «Муз PRO-новости» ответила на вопросы журналистки относительно новых имен в лейбле Black Star.

«Что пожелаешь новым артистам Black Star?» — спросили Дакоту.

«Я хотела шуткануть, что внимательно читайте контракт».

Рита Дакота

Со своей стороны, один из основателей Black Star Пашу Курьянов заявил, что никаких гонений на артистов в лейбле давно уже нет. «У нас в контрактах нет ограничений на получение имени у артиста. После истечения контракта им всем будет передаваться имя и песни. Миша Марвин был последний артист, у которого был такой контракт. Он подписывался еще семь лет назад», — заявил Пашу Курьянов.

Напомним, что Миша Марвин недавно покинул Black Star. Поводом стали события на Украине. При этом по условиях контракта он был лишен всех песен и своего сценического имени.

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Лейбл "Black Star"Миша МарвинПашу КурьяновРита ДакотаУкраина