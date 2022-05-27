«Внимательно читайте контракт»: Дакота дала совет новым артистам Black Star после ухода Марвина

Певица Рита Дакота в эфире проекта «Муз PRO-новости» ответила на вопросы журналистки относительно новых имен в лейбле Black Star.

«Что пожелаешь новым артистам Black Star?» — спросили Дакоту.

«Я хотела шуткануть, что внимательно читайте контракт». Рита Дакота

Со своей стороны, один из основателей Black Star Пашу Курьянов заявил, что никаких гонений на артистов в лейбле давно уже нет. «У нас в контрактах нет ограничений на получение имени у артиста. После истечения контракта им всем будет передаваться имя и песни. Миша Марвин был последний артист, у которого был такой контракт. Он подписывался еще семь лет назад», — заявил Пашу Курьянов.

больше по теме Миша Марвин покинул Black Star и остался без всего Артист не может больше использовать свой сценический псевдоним.

Напомним, что Миша Марвин недавно покинул Black Star. Поводом стали события на Украине. При этом по условиях контракта он был лишен всех песен и своего сценического имени.

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