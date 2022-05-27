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«Газует против России»: Пригожин рад тому, что Наргиз депортировали на 50 лет

Продюсер сообщил, что у артистки есть американский паспорт.

«Газует против России»: Пригожин рад тому, что Наргиз депортировали на 50 лет
Иосиф Пригожин. Фото: Global Look Press

Накануне певицу Наргиз не впустили в Россию. В аэропорту «Домодедово» ей сообщили, что въезд закрыт на ближайшие 50 лет и отправили обратно в Узбекистан. В данный момент артистка находится именно там, на своей исторической родине. Об этом сообщил продюсер Виктор Дробыш.

Другой звездный продюсер Иосиф Пригожин считает, что Наргиз получила по заслугам. Ведь ранее певица поливала грязью страну, где она приобрела популярность и прилично зарабатывала.

Наргиз
Наргиз. Фото: Global Look Press

«Человек, будучи гражданином США, живущий в Узбекистане, зарабатывающий деньги в России, газует против России в поддержку недружественных стран. Разве это по-человечески?» — цитирует Пригожина «Пятый канал».

Напомним, ранее в Госдуме предположили, что Наргиз теперь будет петь в западных ресторанах.

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