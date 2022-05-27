Влюбилась в голос: Савичева рассказала, как впервые узнала о будущем муже

Юлия Савичева счастлива в браке с музыкантом Александром Аршиновым. Они познакомились по ее инициативе, еще когда она участвовала в «Фабрике звезд». Она почувствовала по его голосу, что это ее человек. Друг принес послушать запись песни группы, в которой пел Аршинов, и влюбилась.

«Услышав голос будущего мужа Саши, и даже не видя, как этот человек выглядит, я подошла к Гене и говорю: «Ты познакомишь меня с вокалистом группы, альбом которой ты принес?» Он говорит: «Да без проблем. Вот будет у них концерт. И я обязательно сконнектчу вас».

Но на концерт Юля попасть не смогла, у нее гастроли, и сама решилась позвонить Аршинову. Об этом она рассказала в интервью на «Загугли звезду»: «Алло, это Юля Савичева, в общем, я сейчас в Москве, но мы уезжаем на гастроли. Если мы не встретимся сегодня-завтра, то я улечу и непонятно, когда мы вообще увидимся». С того момента пара не расставалась, свадьбу они сыграли в 2014 году.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!