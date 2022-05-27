«Отправляем за безобразие»: в Госдуме предположили, где теперь будет петь Наргиз

На днях певицу Наргиз Закирову задержали в аэропорту «Домодедово». Артистка прилетела в Москву из Узбекистана, но пересечь границу не смогла. Ее депортировали на родину. Причина – едкие высказывания певицы в адрес России на фоне всего происходящего в мире. Теперь Наргиз не сможет приехать в страну в течение следующих 50 лет, то есть, скорее всего, уже никогда, так как в 2072 году ей может исполнится 101 год.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко напомнила, что популярность Наргиз получила только после того, как приехала в Россию.

«Для нас потеря, конечно. Наргиз — хорошая певица, но стала знаменитой только через проект «Голос». Только когда она приехала в Россию, стала известной. Сегодня она уезжает, мы ее отправляем за безобразие. Я не очень понимаю мотивацию этих деятелей. Они все надеются получить популярность на Западе, наверное, чтобы в западных ресторанах петь, — сказала Драпеко «Газете.Ru».

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