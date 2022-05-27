«Воткнул лопату, а это чья-то земля»: Григорьев-Апполонов рассказал, куда вкладывать деньги в Сочи

Певец Андрей Григорьев-Апполонов в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, куда надо вкладывать деньги в Сочи, где он родился и вырос.

«В Сочи надо вкладывать деньги в недвижимость. Это основные вложения. Там втридорога все. Мне кажется, что цены там никогда не остановятся и будут расти. Год назад в Сочи запретили точечную застройку. Это все будет очень сложно». Андрей Григорьев-Апполонов

Как заметил Григорьев-Апполонов, купить квартирку у моря себе или сдавать, а иногда самому отдыхать – это самый оптимальный вариант. «Сочи — очень специфический город. Там либо все уже по-братски, либо воткнул лопату, а это уже чья-то земля. Там реально непросто», — заявил Григорьев-Апполонов.

Напомним, что Андрей Григорьев-Апполонов занимается в Сочи, в том числе, и предпринимательской деятельностью. В частности, он открыл магазин с продажей различной атрибутики себя любимого.

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