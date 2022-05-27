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Дело было в ванне: Наталья Рудова порезвилась с пеной во время водных процедур

После насыщенного экскурсиями дня звезда отдохнула под прицелом камеры.

Дело было в ванне: Наталья Рудова порезвилась с пеной во время водных процедур
Наталья Рудова. Фото: соцсети

Пока некоторые звезды путешествуют за границей, актриса Наталья Рудова отдыхает в Санкт-Петербурге. Весь минувший день Наталья Рудова путешествовала по городу и его окрестностям. С подругой они наведались в Петергоф, откуда красотка привезла не только яркие эмоции, но и красивые фотографии. А в конце дня решила побаловать себя и отправилась в ванну, наполненную пышной пеной.

Расслабиться Рудова не спешила. Она включила камеру и засняла видео своих развлечений. Пена стеной повеселила актрису, и она с удовольствием ею покидалась.

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