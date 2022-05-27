«У меня никогда не было 12 млн евро»: Гребенщиков отмахнулся от сказанных ранее слов

Недавно музыкант заявил, что перечислил эту сумму после концерта в Берлине.

Недавно лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков приехал в Израиль. В конце месяца там состоится концерт группы, а пока было время, артист посетил студию местного телеканала, где дал интервью.

Во время беседы Гребенщиков признался, что после выступления в Берлине, перевел в помощь Украине 12 млн евро. Теперь же музыкант отказывается от своих слов, якобы таких денег он никогда не зарабатывал.

«Про перевод 12 млн евро — придуманный кем-то бред, странно даже, что этому можно поверить. У меня никогда не было 12 млн евро и сама мысль об этом кажется мне смешной», — сказал Гребенщиков в интервью Daily Storm.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.