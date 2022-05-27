«Ведь мне было всего 17»: Юлия Савичева оправдалась за провал на «Евровидении»

Экс-подопечная Максима Фадеева Юлия Савичева оправдалась за свой провал на «Евровидении», который случился в 2004 году, когда она не смогла попасть даже в десятку лучших. Девушка стала 11-й, и сейчас вспоминает свое выступление со словами: «А могло быть еще хуже», потому что чуть не упала во время выступления.

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На сцене в Турции, где проходило тогда «Евровидение», Савичевой пришлось не только петь, но и танцевать. В какой-то момент ей нужно было встать на спину одному из танцоров, который бы весь в краске. И в этот момент ее нога начала скользить и чуть не сорвалась. Страх сковал ее и ее голос в этот момент, а испуг в глазах поймали все телекамеры и показали на всю Европу.

«Я все равно боец, не сдалась до конца, а продолжала петь. Конечно, это не было настолько ужасно, насколько я могла себе представить, потому что я понимала, что по-другому выступить не могла. Ведь мне было всего 17 лет. Это была неожиданная экстремальная ситуация, с которой мне пришлось столкнуться. А представляете, если бы я упала, то вошла бы в историю «Евровидения» как упавшая участница», — оправдалась звезда в проекте «Загугли звезду».

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