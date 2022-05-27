«Проблемы с ритмом, которые в джазе особенно заметны»: Кормухина – о слабых местах Герзмавы

Певица Ольга Кормухина в «Телеграм» заявила, что оперная дива Хибла Герзмава — обладательница яркого сочного тембра и образа. Она поделилась оперой «Ринальдо» и арией Альмирены в исполнении Герзмавы.

«Здесь, на мой взгляд, ее подвело чувство стиля и проявилось одно из слабых мест вокалистки — проблемы с ритмом, которые в джазе особенно заметны. Вообще, джаз и Гендель — это еще тот, скажу я вам, компот! Не хотелось бы быть слишком критичной, но не могу не отметить ту самую манеру шумно «загребать» воздух, которая рвет кантилену и мешает мелодии литься свободно, чтобы слушатель мог погрузиться в этот волшебный поток звуков». Ольга Кормухина

По словам Кормухиной, поклонникам Хиблы Герзмавы не стоит на нее «восставать». «Я лишь выражаю свое мнение, как музыкант. Да и как можно учиться слушать музыку с пониманием? К тому же, истина познается в сравнении!», — заметила Кормухина.

Напомним, что Хибла Герзмава — российская оперная певица абхазского происхождения, сопрано. Солистка Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко с 1995 года.

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