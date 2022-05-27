«Для меня это очень больной вопрос»: актриса Судзиловская высказалась об Украине

Звезда сериала «Домашний арест» Олеся Судзиловская вслед за Ларисой Долиной высказалась о ситуации на Украине. На премии «Прорыв года-2022» актриса призналась «Пятому каналу», что в настоящий момент пытается тщательно разобраться в происходящем, поэтому углубилась в историю.

«Изучаю, по каким причинам мы оказались в текущей ситуации, как меня с моим родным народом могли «обработать», — категорично высказалась актриса. И призналась: «Для меня это очень больной вопрос, поэтому, чтобы сохранить в себе человека и душу, помимо молитв, не надо селить в себе ненависть. В высшей силе мы можем найти вдохновение».

Судзиловская подчеркнула, что с Украиной ее связывает многое – там у нее остались друзья, работа. Сама она старается помогать нуждающимся, собирая гуманитарную помощь.

Ранее об Украине высказалась Лариса Долина. Ее детство прошло в Одессе, но певица подчеркивает, что «той Одессы», из ее детства, уже давно не существует.

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