«Столкнулась с рэкетирами»: экс-солистка «Миража» Разина призналась, что шоу-бизнес в 90-х «крышевали» бандиты

На днях стало известно, что Валерий Меладзе решил уйти из шоу-бизнеса. Артист вспомнил о своем дипломе, который получил в институте города Николаев, и решил заняться наукой. Все-таки когда-то он успел защитить кандидатскую диссертацию.

К слову, Меладзе – не единственный из представителей шоу-бизнеса, кто решил начать жизнь с чистого листа. Так, экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина с дипломом Московского авиационно-технологического института имени К. Э. Циолковского по специальности «инженер-технолог», рассказала, что когда рискнула уйти из «Миража», то хотела собрать собственный коллектив.

«Попыталась собрать собственный музыкальный коллектив — «Фея». Однако столкнулась с рэкетирами, которые требовали проценты за каждый концерт: шоу-бизнес 1990-х «крышевали» бандиты», — рассказала Разина NEWS.ru.

После этого Светлана Разина решила сменить сферу деятельности. Неожиданно для себя она стала риэлтором. При признанию экс-артистки, эта работа приносила «доход в несколько раз выше, нежели музыка».

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