Теперь это «колхоз»: 5 трендов в интерьере, про которые пора забыть
Видео
Как сделать панно из винных пробок своими руками
Видео

«Столкнулась с рэкетирами»: экс-солистка «Миража» Разина призналась, что шоу-бизнес в 90-х «крышевали» бандиты

Светлана Разина решила сменить сферу деятельности и стала риэлтором.

«Столкнулась с рэкетирами»: экс-солистка «Миража» Разина призналась, что шоу-бизнес в 90-х «крышевали» бандиты
Светлана Разина. Фото: Global Look Press

На днях стало известно, что Валерий Меладзе решил уйти из шоу-бизнеса. Артист вспомнил о своем дипломе, который получил в институте города Николаев, и решил заняться наукой. Все-таки когда-то он успел защитить кандидатскую диссертацию.

К слову, Меладзе – не единственный из представителей шоу-бизнеса, кто решил начать жизнь с чистого листа. Так, экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина с дипломом Московского авиационно-технологического института имени К. Э. Циолковского по специальности «инженер-технолог», рассказала, что когда рискнула уйти из «Миража», то хотела собрать собственный коллектив.

«Попыталась собрать собственный музыкальный коллектив — «Фея». Однако столкнулась с рэкетирами, которые требовали проценты за каждый концерт: шоу-бизнес 1990-х «крышевали» бандиты», рассказала Разина NEWS.ru.

После этого Светлана Разина решила сменить сферу деятельности. Неожиданно для себя она стала риэлтором. При признанию экс-артистки, эта работа приносила «доход в несколько раз выше, нежели музыка».

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

«Мираж»Братья МеладзеВалерий Меладзе последние новостигруппа "Мираж"МеладзеСветлана Разина