Одним словом: Собчак ответила на слухи о разводе с Богомоловым

За последние дни слухи о разводе Ксении Собчак и Константина Богомолова достигли предела. Когда вскрылось, что главной добытчицей в паре является именно Ксения Анатольевна, получившая за прошлый год 300 миллионов рублей доходов против 13 мужниных, многие были стали считать – они друг другу не пара. Да и теща подлила масла в огонь, когда проговорилась, сто дочка с зятем не живет.

Сама Собчак обходила своим вниманием тему развода с мужем, как будто ее и не было среди обсуждений. Но накануне поделилась снимком с Богомоловым, который красноречиво подписала одним словом, поставив точку с разнотолках относительно их пары.

«Люблю», — заявила журналистка. А любовь, как известно многим, долготерпит, милосердствует и далее по тексту.

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