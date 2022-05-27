«Говорила абсолютно то же самое»: Шахназаров сравнил Дапкунайте с Наргиз

Журналист недоумевает, почему актрисе можно въезжать в страну, а певице нет.

На днях российские власти запретили Наргиз Закировой въезд в Россию на 50 лет. Певица позволяла себе оскорблять страну в Сети, за что и поплатилась. Журналист Михаил Шахназаров у себя в программе на YouTube удивился, почему за подобное поведение другая оскандалившаяся звезда по-прежнему приезжает в Россию.

«Запретили певицу Наргиз на 50 лет. А Ингеборга Дапкунайте, которая говорила абсолютно то же самое, — желанный гость в Москве. Они как-то отличаются друг от друга? Мне просто интересно, чем певица Наргиз отличается от Ингеборги Дапкунайте, которая позволяла такие вот высказывания», — недоумевает журналист.

Напомним, Дапкунайте оскандалилась, заявив, что давно пора было уехать из России. Она сбежала в Брюссель сразу, как только началась кампания по защите Донбасса. После этого ее недавно заметили в Москве — она прилетела зарабатывать деньги на фестивале

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