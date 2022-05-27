Уехала за границу: Ирина Пегова покинула Россию

После начала кампании по защите Донбасса многие знаменитости поспешили покинуть Россию. Под тем или иным предлогом звезды покидали страну кто куда – за границей остались Алла Пугачева, Максим Галкин, Рената Литвинова, Чулпан Хаматова, успели пожить и вернулись Иван Ургант, Ксения Собчак и многие другие.

Вот и звезда сериала «Пищеблок» Ирина Пегова покинула Россию. Об этом она сообщила своим поклонникам в соцсети. «Минск… Любимый Минск», — написала актриса, позируя себе на улицах столицы Белоруссии. Фолловеры узнали места, по которым прошлась их любимица, и порадовались за нее.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!