«Это будет ее глупостью»: Шахназаров объяснил, почему Хаматовой не стоит возвращаться в Россию

Многие знаменитости покинули страну после начала кампании по защите Донбасса. Прошло уже три месяца, и некоторые начали задумываться о возвращении в Россию. Например, эмигрировавшая в Латвию Чулпан Хаматова якобы уже ищет пути возврата. Но журналист Михаил Шахназаров уверен – ей не следует этого делать.

«После того участия во всех этих митингах, после того, как она не попыталась перечить своему нынешнему работодателю Алвису Херманису, вряд ли она, наверное, сюда вернется. А если вернется, это будет ее глупостью», — признал журналист. — «Кругом враги – и там враги, и тут враги. Поэтому лучше не надо».

Шахназаров объяснил, почему Хаматовой и ей подобным назад дороги нет. Ведь если вернутся, то прослывут дважды предателями.

«С этой стороны их подвергают обструкции те, кто уехал и не хочет приезжать, а здесь их ждут бывшие поклонники. Я подчеркиваю: бывшие», — объяснил журналист в своей передаче «Шах и мат» на YouTube.

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