Рождение Афродиты: Наталья Рудова в ванне кокетливо прикрылась пышной пеной

Актриса после насыщенного дня решила порадовать себя отдыхом.

Популярная актриса Наталья Рудова на несколько дней устроила себе питерские каникулы. Вместе с подругой красавица отправилась в северную столицу, чтобы посетить местные достопримечательности и погулять не только днем, но и ночью.

В конце очередного насыщенного дня Рудова отправилась принимать ванну. Но не забыла взять с собой смартфон, чтобы передать привет подписчикам, и запечатлелась на фото прямо сидя в воде.

Кокетливо прикрывшись пышной пеной, Рудова, словно Афродита, отправила воздушный поцелуй зрителям и поприветствовала их. «Приятных снов», — написала актриса.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!