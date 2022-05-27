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Рождение Афродиты: Наталья Рудова в ванне кокетливо прикрылась пышной пеной

Актриса после насыщенного дня решила порадовать себя отдыхом.

Рождение Афродиты: Наталья Рудова в ванне кокетливо прикрылась пышной пеной
Наталья Рудова. Фото: соцсети

Популярная актриса Наталья Рудова на несколько дней устроила себе питерские каникулы. Вместе с подругой красавица отправилась в северную столицу, чтобы посетить местные достопримечательности и погулять не только днем, но и ночью.

В конце очередного насыщенного дня Рудова отправилась принимать ванну. Но не забыла взять с собой смартфон, чтобы передать привет подписчикам, и запечатлелась на фото прямо сидя в воде.

Кокетливо прикрывшись пышной пеной, Рудова, словно Афродита, отправила воздушный поцелуй зрителям и поприветствовала их. «Приятных снов», — написала актриса.

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