«Давно вышел в тираж — пародируешь всех голосом Аллы Пугачевой»: Шахназаров пожалел Галкина

Максим Галкин продолжает оставаться в Израиле, куда сбежал из России после начала кампании по защите Донбасса. За это время шоумен сделал множество громких заявлений, из которых ясно дал понять, что против происходящего и за Украину. За это он лишился работы на телевидении, рекламных контрактов и концертов в стране.

Однако журналист Михаил Шахназаров опасается, что Галкин вновь вернется в телеэфиры нашей страны. В программе «Шахназаров & Мардан 2.0» он вспомнил про афганский и чеченский синдром, когда русские бойцы возвращались на Родину и видели поддержку со стороны звезд. А теперь, зная о позиции Максима Галкина и помня про побег Ивана Урганта в Израиль, они явно не поймут, если вдруг эти персоны вернутся как ни в чем не бывало.

«Я посмотрел ролики Максима Галкина — мне его в какой-то степени даже стало жалко. Человек ни о чем не думает, кроме как о деньгах. Он говорит: «Я потерял деньги на рекламе, потерял деньги там, сям». Старик, ты уже давно вышел в тираж — пародируешь всех голосом Аллы Пугачевой. Я знал Задорнова, который мне рассказывал: «Максим талантливый парень, но он талант свой начал закапывать».

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