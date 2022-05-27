Потеряет на продаже: адвокат рассказал, с какими проблемами столкнется депортированная Наргиз из-за московской недвижимости

Наргиз Закирова лишилась возможности посещать Россию. Соответствующий документ сроком на 50 лет ей вручили на днях. Отныне и до 2072 года уроженка Узбекистана и гражданка США не может бывать в нашей стране.

Однако, у нее осталась недвижимость в Москве, которая, по словам представителя артистки, не пропадет – мол, друзья помогут продать. Только вот по словам адвоката Андрея Алешкина, с выводом вырученных средств за границу возникнут большие проблемы.

В настоящее время валюту за границу отправлять можно в ограниченном количестве. Рублевые суммы не в ходу за рубежом, по сути они «заперты» в России. Остается одна лазейка, но стоить она будет недешево, и такой вариант не очень выгоден.

«Можно продать в России недвижимость, перевести деньги в криптовалюту и конвертировать ее за рубежом в нужную валюту», — поведал Андрей Алешкин «Комсомольской правде». — «Так как криптовалюта обменивается на бирже, то биржа непременно возьмет свой процент. Плюс конвертация курса, всякие посреднические услуги. Я полагаю, что в случае продажи недвижимости с помощью крипты потери могут составить до 30% от стоимости актива — именно такая цифра сейчас средняя по рынку. То есть продавец получит на треть меньше, чем он бы получил в рублях».

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