«Придумал, чтобы возглавить»: Собчак оценила инициативу Михалкова создать альтернативный «Оскар»

Известный режиссер и «бесогон» Никита Михалков высказался за создание кинопремии, которая могла бы стать альтернативой американскому «Оскару».

По мнению мэтра, «Оскар» слишком политизирован и пора уже что-то с этим делать.

Журналистка и светская львица Ксения Собчак не смогла пройти мимо этой инициативы Никиты Михалкова. Она уверена, что режиссер преследует корыстные цели.

На своей страничке в социальной сети Ксения Собчак сформулировала свое отношение к предложению Никиты Михалкова. Звезда дала понять, что считает его абсурдным.

«Нужна альтернатива, по его мнению, из-за того, что «Оскар» стал премией «абсолютно политической», а саму премию не получит фильм, если в нем нет «афроамериканца или лидера ЛГБТ». Премию, по его замыслу, должна учредить Евразийская киноакадемия. Правда, и академии такой пока не существует. Ее тоже создать надо. Говорит, что только евразийская цивилизация (какая?) может сохранить культурные и моральные ценности, на которые нападает Запад. Надеюсь, что придумал это все Никита Сергеевич, чтобы возглавить. Иначе зачем», — высказалась Ксения Собчак.

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