Умер один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер

Известному музыканту-клавишнику Энди Флетчеру было 60 лет.

Умер клавишник и один из основателей культовой группы Depeche Mode, 60-летний Энди Флетчер.

Сообщение о его кончине появилось в официальном аккаунте коллектива.

«Мы шокированы и чрезвычайно опечалены безвременной кончиной нашего дорогого друга, семьянина и участника нашей группы Энди Флетчера», — говорится в публикации.

Что стало причиной смерти известного музыканта, не сообщается. Тем временем многочисленные поклонники группы Depeche Mode со всего мира оставляют скорбные комментарии под сообщением о смерти Энди Флетчера.

Они признаются, что опечалены новостями о кончине известного музыканта, и выражают соболезнования близким покойного.

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