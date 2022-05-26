Умер один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер

Умер клавишник и один из основателей культовой группы Depeche Mode, 60-летний Энди Флетчер.
Сообщение о его кончине появилось в официальном аккаунте коллектива.
«Мы шокированы и чрезвычайно опечалены безвременной кончиной нашего дорогого друга, семьянина и участника нашей группы Энди Флетчера», — говорится в публикации.
Что стало причиной смерти известного музыканта, не сообщается. Тем временем многочисленные поклонники группы Depeche Mode со всего мира оставляют скорбные комментарии под сообщением о смерти Энди Флетчера.
Они признаются, что опечалены новостями о кончине известного музыканта, и выражают соболезнования близким покойного.
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