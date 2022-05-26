«Это дико модно!»: Подольская примерила костюм с шортами-бермудами и джинсы, которые не полнят

Певица показала, какие наряды ей приглянулись во время шопинга.

Наталья Подольская уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она завоевала любовь публики, когда попала на «Фабрику звезд». Потом артистка встретила Владимира Преснякова. Они вместе уже почти 12 лет.

У пары подрастают сыновья: шестилетний Артемий и годовалый Иван. Супруги стараются все свободное время посвящать малышам. На днях звезда отпраздновала 40-летие. Даже во время вечеринки Ваня не слезал с ее рук.

А вот накануне Наталья отметилась на премии. Она щегольнула в нежном образе с мини-юбкой и шифоновой блузкой. так как певица частая гостья на светских раутах, то решила пополнить свой гардероб летними нарядами.

Она дома покрасовалась в черном костюме с шортами-бермудами и жакетом. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Подольская решила заснять себя на камеру.

«Идеально! Мне очень нравится эта мода сейчас! Такие жакеты именно с шортами. Это дико модно!» — призналась звезда.

Наталья также облачилась в джинсы с высокой посадкой светло-голубого цвета. Она призналась, что этот фасон обладает рядом приятных качеств.

«Знаете что круто в этих джинсах? Они вообще нигде не жмут! И вообще не полнят. Сидят очень хорошо», — поделилась артистка.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие отметили, что Подольская выглядит еще стройнее. Напомним, что она стала мамой во второй раз чуть больше года назад.

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