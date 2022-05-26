«Верите в эту хрень, ну и верьте»: жена Феди Стрелкова отчитала хейтеров, запрещающих ей показывать новорожденного сына

Бывшие участники «Дома-2» Анита Кобелева и Федор Стрелков с первых минут появления сына Марка на свет не скрывают его лица.

Сразу после рождения малыша Анита Кобелева и Федор Стрелков опубликовали в соцсетях фото, на котором было отлично видно лицо Марка.

Молодым родителям тут же «прилетело» от хейтеров за эту смелость. Им не угодишь, прячешь лицо младенца — кошмар, показываешь — ужас.

Анита Кобелева в телеграм-канале написала, что думает по этому поводу.

«Господи, как надоело читать «Не показывай ребенка, еще 40 дней не прошло». Вы верите в эту хрень, ну и верьте. Это моя жизнь, наш ребенок! Мы о ваших «приметах» не думаем. Что изменится через 40 дней? Что, он глаза больше будет открывать? Бред и еще раз бред! Прячьте своих детей!» — эмоционально высказалась жена Феди Стрелкова.

Напомним, сын Аниты Кобелевой и Феди Стрелкова появился на свет 24 мая. Счастливый отец присутствовал на родах и сейчас во всем помогает своей жене.

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