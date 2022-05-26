Леди в белом: Загитова в шелковом мини-платье на запах и модных босоножках предстала на премии

Фигуристка стала гостьей на First Ladies Awards Russia'21. Она вручила награду в одной из номинаций. Ее образ восхитил публику.

Алина Загитова является одной из самых известных фигуристок. Она не скрывает, что все детство посвятила спорту. В 2018 году ей удалось завоевать серебряную медаль на Олимпийских играх.

После этого Алина стала не только посвящать время фигурному катанию. Она участвует в телевизионных съемках и даже пробует свои силы в роли корреспондента. А не так давно звезда рассталась с хоккеистом Дмитрием Воронковым.

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Весной Загитова успела отдохнуть в Дубае. А вот 25 мая спортсменка появилась на премии First Ladies Awards Russia’21. Она для такого случая выбрала нарядный лук.

Фигуристка предстала на публике в шелковом мини-платье белого цвета. Наряд на запах позволил сделать акцент на талии. Образ дополнили прозрачные босоножки, которые уже стали трендом сезона. С собой она взяла необычный кремовый клатч.

«Вчера я посетила премию First Ladies Awards Russia’21. И не просто как гость, мне была вручена награда в номинации Lady Brilliance, грани таланта. Вы знаете, что я не так часто бываю на подобных мероприятиях, но мимо этого пройти не смогла! Мне кажется, что здесь были упомянуты очень важные в обществе темы. И, конечно, особенно приятным стало то, что все номинации создавались и подбирались индивидуально под каждого участника. Было бы здорово, если бы таких мероприятий стало больше, а я пока поделюсь с вами фотографиями вчерашнего образа. Как вам кажется, мое платье подходит под номинацию?» — написала звезда.

На премии она повидалась с Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Дибровым, которые были ведущими вечера. Поклонники восхитились тем, как выглядит Алина. «Ноги! Алина невероятно красивая, просто само совершенство», «Вау, Алина, ты просто богиня! Леди Бриллиант!», «Нежнейшая и красивейшая!», «Платье очень интересное, хочется рассмотреть со всех сторон», «И платье подходит, и премия прямо в точку», — прокомментировали пост подписчики.

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