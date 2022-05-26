Сразу трое мужчин обвинили Кевина Спейси в домогательствах

Кевин Спейси — известный актер. Он сыграл в оскароносном фильме Сэма Мендеса «Красота по-американски». А также в картине «Несносные боссы» и сериале «Карточный домик».

Долгое время артист скрывал свою сексуальную ориентацию, но в 2017 году совершил каминг-аут. Вскоре ему предъявили обвинения в сексуальных домогательствах. Спейси был выгнан со съемок в сериале «Карточный домик», где он играл главную роль. Кроме того, звезде отказали в премии «Эмми».

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И лишь недавно Кевин проиграл в суде кампании Netflix и отдал 31 миллион долларов, так как из-за его отсутствия в сериале они понесли убытки. Актера уже пригласили сняться в новом кино, но теперь выяснилось, что ему снова предъявлены обвинения. Якобы он допустил со своей стороны домогательства к тремя мужчинам в период с 2005 по 2013 год.

«Королевская прокурорская служба санкционировала уголовные обвинения против 62-летнего Кевина Спейси по четырем пунктам обвинения в сексуальном насилии над тремя мужчинами. Ему также было предъявлено обвинение в принуждении человека к сексуальным действиям без согласия», — говорится в заявлении на сайте службы.

Напомним, что за последние годы 15 человек предъявили подобные обвинения актеру. Но доказать его вину никто не смог. Более того, при загадочных обстоятельствах скончались три обвинителя. Судебные дела по этому поводу были закрыты. Сам актер все обвинения в свой адрес категорически отрицает.

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