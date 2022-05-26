Не хватает только Аллы: Юдашкина поужинала с мужем-модельером и Буйновым в ресторане

В этом году некоторые артисты покинули страну. Неожиданно решила уехать с семьей и Алла Пугачева, которая теперь с мужем Максимом Галкиным и детьми проводит время в Израиле.

Даже день рождения дочки Кристины Орбакайте она в этом году пропустила. Скучают по певице и Валентин Юдашкин с женой Мариной. Они дружат много лет и обычно часто видятся, устраивают посиделки.

Обычно Юдашкин редко выходит в свет. Но недавно он появился на вечеринке у друзей. Теперь маэстро не скрывает седину и носит короткую стрижку. А вот 26 мая супруги посетили ресторан, где поужинали в компании Александра Буйнова.

Для такого случая Марина выбрала черный элегантный костюм с жакетом оверсайз и лаковые лодочки алого цвета. А вот Валентин щегольнул в модных брюках и пиджаке поверх джемпера. На этот раз он также был в шляпе.

Поклонники восхитились тем, как выглядит модельер. Еще больше комплиментов получила его 63-летняя супруга. «Валечка, наш любимый», «Классно выглядите, свеженько», «Красивые туфли, Марина», «Как вы хороши», «Приятно видеть компанию друзей. Аллы не хватает», «И только Примадонна сейчас в Израиле», «Какие все красивые! Буйнов не меняется», — прокомментировали пост подписчики.

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