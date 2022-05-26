Умер звезда фильма «Славные парни» Рэй Лиотта

Рэй Лиотта является лауреатом премий «Эмми». Он снялся в десятках разных кинолент. Особую славу ему принесли роли в картинах «Ганнибал», «Идентификация», «Реальные кабаны».

В 2021 году актер появился на Newport Beach Film Festival в Калифорнии. Он в последние годы почти не выходил в свет. А 26 мая стало известно, что знаменитый артист умер. Он провел последние дни жизни в Доминикане.

Отметим, что Лиотта приехал на курорт для съемок фильма «Опасные воды». Пока журналисты выяснили, что Рэй скончался во сне. Других подробностей случившегося пока нет, об этом пишет издание Deadline.

Звезде фильма Мартина Скорсезе «Славные парни» было 67 лет. Лиотта в шестимесячном возрасте усыновили выходцы из Италии Альфред и Мэри Лиотта. От них актер получил свою фамилию, которую спустя годы прославит на весь мир. Позже он даже нанял частного детектива и нашел биологическую мать.

Сам Рэй состоял в браке с актрисой Мишель Грэйс. У них есть дочь Карсен Лиотта. В 2004 году они развелись.

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