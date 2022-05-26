Татьяна Буланова рассказала, как у Владислава Радимова в их браке появилась «гражданская жена»

Певица Татьяна Буланова рассказала, как у ее бывшего мужа футболиста Владислава Радимова в браке с ней появилась так называемая «гражданская жена».

«Так свекровь называла постороннюю девушку, которая появилась во время нашего с Владом брака, когда нашему сыну Никите было года четыре. Мама Радимова с ней тесно общалась. Об этом я узнала, как и все остальные, из одного ток-шоу». Татьяна Буланова

По словам Булановой, она сразу сказала Радимову, что больше с его близкими общаться не собирается. По ее словам, свекровь поступила крайне подло, сообщает 7days.ru.

Напомним, что Татьяна Буланова с 2005 по 2016 год была в браке с Владиславом Радимовым. У них есть общий сын Никита.

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