«Это же самый настоящий урод!»: Куклачев пришел в ужас, когда внук включил ему Моргенштерна*

По словам артиста, он провел вразумительную беседу с близким родственником.

Артист Юрий Куклачев заявил, что недавно младший внук Марик поверг его в ужас, когда включил прямо при ошарашенном деде музыку рэпера Моргенштерна*.

«Я просто пришел в ужас. До этого я не знал, кто такой этот Моргенштерн. Но это же самый настоящий урод! Я сказал Марику: «Ну как он тебе может нравиться? Он же матом ругается». Юрий Куклачев

По словам Куклачева, рэпер матерится в своих песнях на всю страну, что крайне неприлично. Куклачев объяснил, что внук же дедушку больше уважает, чем музыканта. Марик подтвердил это и пообещал больше не слушать подобную музыку, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Юрий Куклачев — советский и российский артист цирка, коверный клоун, дрессировщик кошек. Создатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек в Москве с 1990 года.

* — признан в РФ иноагентом.

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