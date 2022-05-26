Вот чем любуется Прилучный: 26-летняя Брутян в мокром бикини сразила соблазнительными формами

Павел Прилучный стал одним из самых завидных женихов в стране, когда стал актером. Он прославился после сериала «Закрытая школа», но потом артист женился на Агате Муцениеце. Они почти 10 лет были вместе.

Избранница подарила ему двоих детей: Тимофея и Мию. Однако Агата не смогла больше терпеть выходки мужа, который мог выпить и поднять на нее руку. сразу после развода звезду сериала «Мажора» застали с Мирославой Карпович, но этот роман завершился не так давно.

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А вот в мае Прилучный уехал в отпуск с новой возлюбленной. Он стал публиковать фото с Зепюр Брутян, с которой снимался в картине «В клетке». Актриса даже в спортзал ходит с избранником.

Они даже подогрели слухи о свадьбе, когда Павел засветил обручальное кольцо. А теперь Зепюр поделилась новым видео. Она в мини-бикини и легкой рубашке покаталась на качелях в бассейне, засветив соблазнительные изгибы фигуры в каплях воды.

«Очень не хочется выпендриваться, но пока нет такой возможности», — написала актриса.

Брутян и Прилучный проводят время на Маврикии. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит 26-летняя возможная жена артиста. «Невероятной красоты и чистоты души», «Красавица неземная! Выпендривайся! Это тебе идет», «Зиппи, все очень красиво», «Красиво снимает шикарную супругу», «Это горячо», «Красивая до невозможности», — прокомментировали кадры подписчики.

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