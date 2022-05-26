«В обществе замечательных людей»: Агутин трогательно поздравил Варум с 53-летием

Леонид Агутин является известным певцом. Он выпустил множество хитов. Однако артист не так часто появляется на публике. Порой он участвует в музыкальных проектах — таких, как шоу «Голос».

Его жена Анжелика Варум крайне редко снимается в передачах. Она каждый год выступает на «Новой волне». Обычно пара проводит время в Юрмале. У них растет дочка Елизавета-Мария, которая живет в Майами.

Не так давно Агутин отметился на вечеринке Натальи Подольской. Он развеял слухи об отъезде. А вот 26 мая артист поздравил свою супругу с 53-летием. Он опубликовал фото, на котором они позируют вместе. Певец посвятил ей стихотворение и рассказал, как они проведут этот особенный день.

«В конце весны, в начале лета,

Стрелой пронзив двадцатый век,

В семействе старого завета

Родился новый человек. Мир был красив и интересен.

Она была ему подстать,

Чтоб в мире светлых-грустных песен

Неподражаемою стать. И петь, открыв наружу дверцы

Души, что так за нас болит.

А рядом дочка с добрым сердцем

И муж Агутин Леонид. Любовь моя, женушка моя драгоценная, с Днем рождения! Сегодня, в этот настоящий весенний, солнечный день, мы будем улыбаться, болтать всякую ерунду и что-то громко петь в обществе замечательных людей. Мы будем это делать, ибо мир сошел с ума, а у нас есть ты! Долгих тебе лет здоровья, счастья и мира вопреки всему!» — написал Леонид.

Поклонники присоединились к поздравлениям. «Вы самая обнадеживающая пара этой планеты», «Счастливые», «Лучезарные», «Какая любовь», «Классные», — прокомментировали пост подписчики.

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