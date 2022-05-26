«Ты победила»: Анна Нетребко произвела фурор, появившись на сцене в Париже

Оперная дива дала концерт в большом зале Парижской филармонии. Она растрогала публику до слез. Ее провожали стоя.

Анна Нетребко является одной из самых известных певиц в мире. Она давно завоевала любовь публики. Обычно артистка едва находила время на отдых. Она выступала в Европе, Америке и России.

Оперная дива не раз пела с мужем Юсифом Эйвазовым. Она совмещала путешествия с отдыхом, демонстрируя яркие образы. Но недавно несколько месяцев звезда провела без сцены из-за ситуации на Украине.

Этой весной Анна посетила Египет, а потом слетала в Монако и Нью-Йорк. Но как она и обещала, ее возращение на сцену состоялось. 25 мая артистка дала концерт в Париже. Накануне она успела погулять по городу и насладиться видами.

А на публике певица предстала в черном бархатном платье с декором. Она сменила несколько образов. Нетребко подготовила новый репертуар. Она произвела фурор.

«Мерси, Париж! Каждый выход на сцену — это событие для артиста. Но этот концерт вчера в Парижской Филармонии был особенно важен!.. и да здравствует музыка!» — написала звезда.

«Без комментариев, моя королева! Просто оставлю это здесь. Ты опять победила! Горжусь», — заявил Эйвазов.

Публика осыпала ее комплиментами. В соцсетях парижане и гости города признавались, что были растроганы. «Я только что вышла, естественно, с чистейшими слезами, с этого чудесного концерта… и видела реальность своими глазами — все бесконечно восхищаются талантом Анны! Все бесконечно в нее влюблены!», «Я и смеялась, и плакала, смотря это видео. Ура!», «Назло врагам и на радость друзьям», «Это не просто победа — это триумф», — прокомментировали кадры подписчики.

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