«Я мог бы навсегда остаться в Америке»: Юрий Куклачев объяснил, почему не уезжает из России

По словам артиста, он недавно был в Израиле, но лишь с кратковременным визитом.

Артист Юрий Куклачев заявил, что его недоброжелатели распускают слухи, будто бы он уехал из России и обосновался в Израиле. По его словам, он просто верующий человек, поэтому ездил не так давно с кратковременным визитом на Святую Землю.

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Как заметил Юрий Куклачев, вся его концертная программа построена на том, чтобы нести добро в мир. При этом он считает, что его концерты понятны только в России, потому что в Америке и Европе «царят ложь и обман». Он уверен, что русского человека никто не сломит, сообщает «Собеседник».

«В 1989 году у меня был контракт на пять лет с заказчиками из Лас-Вегаса. Я мог бы навсегда остаться в Америке, получить там гражданство, иметь яхту и другие богатства. Но я даже в то время не уехал из России. А сейчас тем более. Когда у меня тут свой театр, как я могу куда-то уехать?! Об этом не может быть и речи!» Юрий Куклачев

Напомним, что Юрий Куклачев — советский и российский артист цирка, коверный клоун, дрессировщик кошек. Создатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек в Москве с 1990 года.

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