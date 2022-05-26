«Статуэтка будет — бриллиантовая бабочка»: Михалков предложил учредить евразийский «Оскар»

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков во время своего выступления в Бишкеке на первом Евразийском экономическом форуме предложил учредить в самое ближайшее время евразийский «Оскар». Кроме того, он хочет создать первую евразийскую киноакадемию.

«Статуэтка будет — бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не просто фестиваль. Чтобы было понятно, скажу, что это будет евразийский «Оскар». Никита Михалков

Как отметил Никита Михалков, в фестивале в будущем будут принимать участие картины, которые будут соответствовать идеалам, которые он сформирует с другими предполагаемыми участниками. По словам режиссера, призовой фонд будет на уровне трех или пяти миллионов долларов, сообщает РИА Новости.

Ранее в России предложили создать аналог «Евровидения». С такой инициативой, в частности, выступал продюсер Иосиф Пригожин и некоторые другие российские деятели шоу-бизнеса.

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