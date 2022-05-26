Суд отклонил иск помощницы Мэрилина Мэнсона, вспомнившей о его приставаниях десять лет спустя

Ну, теперь «темному принцу» Мэрилину Мэнсону станет полегче жить. С 53-летнего музыканта сняли один из судебных исков.

25 мая судья в Лос-Анджелесе отклонил обвинения бывшей помощницы рок-звезды Эшли Уолтерс, которая заявила о жестоком обращении, сексуальном домогательстве и незаконном увольнении. Правосудие сослалось на то, что истец подал слишком мало фактов, да и срок давности дела уже истек.

Девушка работала на звезду в 2010-2011 годах, а иск подала только в мае 2021-го. Как передает издание Insider, ее адвокат заявила, что потерпевшая «не могла реализовать свои претензии, потому что она не знала, что они имели место быть, пока к ней не вернулись воспоминания». О своих страданиях девушка неожиданно вспомнила во время групповых занятий с другими женщинами, которые утверждали, что Мэнсон жестоко обращался с ними.

Защитники Уолтерс отметили, что они глубоко разочарованы закрытием дела и будут обжаловать это решение суда в вышестоящей инстанции. Сама истица отметила, что ее дело важно не само по себе, а в купе со всеми другими пострадавшими от действий музыканта женщинами.

Напомним, у рокера сейчас идет судебный процесс с бывшей невестой, которая своими обвинениями разрушила его музыкальную карьеру.

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