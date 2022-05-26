В радиошоу «Русские Перцы» сменился состав ведущих

«Русское Радио» стало острее — в шоу «Русские Перцы» сменился состав ведущих.

С 25 мая утреннюю радиопередачу ведут Полина Жукова, Дима Морозов и Антон Юрьев.

«Этим летом вас ожидает нереально много сюрпризов, игр и самых настоящих чудес в прямом эфире. И если все получится… То мы приземлимся прямо в вашем городе, в вашем сердце и вместе проведем эфир!» – рассказал о планах «Русских Перцев» Антон Юрьев.

«Русские Перцы» – это, действительно, очень классное и интересное шоу, которое дает ведущему возможность раскрыть себя. А еще это потрясающий опыт с точки зрения общения с многомиллионной аудиторией», – отметил новичок Дима Морозов.

«Я очень рада присоединиться к команде «Русского Радио» и стать ведущей, без сомнения, лучшего утреннего шоу страны! Это волнительная и ответственная миссия, но я уверена, что мы с Димой справимся с ней!» – добавила Полина Жукова.