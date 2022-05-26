Зепюр схватилась на гантели, а «мажор» — за камеру: Прилучный в спортзале любовно взирал на Брутян в трико

Актер из сериала «Мажор» не устоял перед пленительной красотой 26-летней Зепюр Брутян, засняв, как та тренируется в зале с гантелями.

Павел Прилучный проводит отпуск в компании 26-летней Зепюр Брутян. Так, армянская актриса стала первой девушкой после его брака с Агатой Муцениеце, которую он сразу же показал в своем микроблоге. Примечательно, что «мажор» успел закрутить короткую интрижку и с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. Вот только удержать рядом с собой ветреного Прилучного его очаровательная пассия не смогла.

Пока Павел наслаждается каникулами с армянской актрисой, Мира делится философскими мыслями, советуя поклонниками эффективный метод борьбы с апатией и грустью. Кстати, «мажор» подыграл репортерам, писавшим, что он сыграл тайную свадьбу с Брутян. Прилучный как-будто «случайно» засветил заветное колечко на безымянном пальце. Поклонники в сомнениях: может быть отпуск «мажора» с Зепюр это вовсе не способ разгрузиться после съемок, а медовый месяц?

Прилучный, кстати, постоянно мелькает в соцсетях Брутян. Так, «мажор» любовно взирал на молодую пассию, засняв, тренировку Зепюр в спортзале: красотка взялась за гантели, а Прилучный — за камеру, подловив, как актриса хороша обтягивающем в трико.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!