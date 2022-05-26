«Апатия — это лень!»: «папина дочка» Карпович заговорила о личном, «отпустив» Прилучного на отдых с красоткой Брутян

На днях отдыхающий с 26-летней Зепюр Брутян «мажор» Павел Прилучный засветил заветное колечко на безымянном пальце, спровоцировав новую волну слухов о своей тайной женитьбе на армянской актрисе. Экс-возлюбленный Агаты Муцениеце всюду вторит, что по-настоящему счастлив, стреляя в личном микроблоге свежими фото с Зепюр, как из пулемета. Кстати, после расставания с Муцениеце «мажор» успел засветиться в компании «папиной дочки» Мирославы Карпович. Вот только ее Павел от своих поклонников скрывал. Зато таиться с Брутян любвеобильный актер не стал.

Примечательно, что «папина дочка» не стала устраивать Прилучному сцен ревности, спокойно «отпустив» экс-возлюбленного на отдых с красоткой Зепюр. При этом Мирослава делится с поклонниками философскими мыслями, советуя, как справиться с апатией и грустью.

«Апатия — это лень и отсутствие стимула. В жизни человека обязательно должен быть кто-то или что-то, что вызывало бы желание вставать, творит, создавать. И знаете, первая в списке — это Вы. Когда мы наполнены, мы сияем. Я не знаю ни одного человека в мире, которого бы оно (внутреннее сияние другого, — Прим. ред.) не манило. Вы не захотите расставаться с этим светом никогда», — делится философскими мыслями Карпович.

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