«Горжусь Вероничкой!»: Игорь Николаев рассказал о первом экзамене в жизни младшей дочери

Композитор вспомнил, как сам 46 лет назад находилась в такой же ситуации.

Композитор Игорь Николаев в «Телеграм» опубликовал видео с экзамена своей дочери Вероники. Девочка сыграла перед преподавателями на рояле.

«Первый экзамен в жизни. Невероятно, но 46 лет назад я сдавал экзамены под этим же портретом Чайковского и, скорее всего, на этом же рояле! Горжусь Вероничкой! Только вперед! Все получится!» Игорь Николаев

Как отметил Игорь Николаев, он хочет выразить огромное спасибо педагогу Ольге Мечетиной, которая вкладывает весь свой опыт, душу и сердце в своих маленьких подопечных.

Напомним, что дочь Вероника появилась у Игоря Николаева на свет в октябре 2015 года от певицы Юлии Проскуряковой. Также у него есть старшая дочь от первого брака. Юлия – врач и живет в Майами.

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