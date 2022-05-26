Алина Загитова в жемчужном мини-платье засветила топ-бюстье в жарком танце

Алина Загитова не перестает удивлять поклонников. Наряды 20-летней фигуристки из Ижевска становятся все короче и экстравагантней. Так, подопечная Этери Тутберидзе уже щеголяла в черном мини-платье, примерив босоножки на умопомрачительном каблучке. Такой аутфит олимпийская чемпионка выбрала для вечеринки по случаю своего дня рождения. А до этого спортсменка в одной хлопковой сорочке резвилась на пляже, сверкая стройными ножками.

В стильном гардеробе фигуристки есть и жемчужное мини-платье с юбкой тюльпаном и довольно глубоким декольте. Именно в этом наряде Загитова устроила жаркие танцы, случайно засветив кружевной топ-бюстье. Олимпийская чемпионка предстала в образе куклы Барби. В качестве музыкального сопровождения к танцам фигуристка выбрала попсовый хит. Алина изящно пританцовывала в холле, грациозно извиваясь под мелодию.

Олимпийской чемпионке удалось взбудоражить своих поклонников. Не зря фигуристки отдают такое внимание хореографии в своих номерах. Уроки танцев спортсменка освоила на пятерочку. И на дискотеке не оплошает.

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