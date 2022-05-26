Алла — с кудрявым начесом, Максим — в очках и загорелый! Как Пугачева и Галкин выглядят в Израиле

Дмитрий Галкин — старший брат шоумена Максима Галкина — разрешил семье Примадонны пожить на его роскошной вилле с бассейном в Израиле. Так что за аренду Алла Пугачева с мужем не платят ни копейки. Так, каникулы за границей пара с детьми — двойняшками Гарри и Лизой — проводит бесплатно. Из трат — только покупки, продукты, одежда и экскурсии.

Без дела юморист не сидит: оставшись без рекламных компаний и концертов в России, Максим Галкин даст гастрольный тур в Израиле. Все билеты на его шоу раскуплены, выступления юмориста пройдут при полном аншлаге, чему сам Максим очень рад. Кстати, Галкин уже потратил часть гонорара, направив деньги за будущие концерты на благотворительность. Также шоумен подметил, что он рассчитывает и на то, что когда-нибудь он сможет выступить с концертами и в России.

Ну а пока Алла Пугачева меняет наряды, щеголяя в стильных обновках. Так, в Израиле певицу можно увидеть в модных кюлотах и с пышным начесом из мелких кудряшек. Максим Галкин за время отдыха тоже похорошел, на публике он появился под ручку с Примадонной. Многие удивились тому, как юморист загорел, он похож на мулата. Максим покрасовался в очках и с короткой стрижкой, на лице у шоумена — двухдневная щетина.

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