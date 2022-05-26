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«Уж замуж невтерпеж. Я сказала «да»: Полина Гагарина объявила о своей скорой свадьбе

Певица последние годы встречается с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым.

«Уж замуж невтерпеж. Я сказала «да»: Полина Гагарина объявила о своей скорой свадьбе
Полина Гагарина. Фото: Global Look Press

Певица Полина Гагарина в соцсетях объявила о своей скорой свадьбе. На снимке она предстала в белом вечернем корсетном платье. Звезда, одетая в расшитый жемчугом и стразами наряд с открытыми плечами, сделала селфи.

«Уж замуж невтерпеж. Я сказала «да», но не от всего сердца».

Полина Гагарина

Напомним, что в последние годы Полина Гагарина встречается с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Судя по всему, именно он сделал исполнительнице предложение.

Полина Гагарина
Полина Гагарина. Фото: соцсети

Добавим, что у Полины Гагариной есть 14-летний сын Андрей от брака с актером Петром Кисловым. Также у нее дочь от модного фотографа Дмитрия Исхакова.

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Андрей КисловВладимир ЧиняевДмитрий ИсхаковПетр КисловПолина Гагарина