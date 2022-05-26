Какой еще развод? Помолодевшая в Израиле Пугачева любовно повисла на локте Галкина

Примадонна дала понять, что у них с шоуменом все прекрасно. Пара живет душа в душу.

Алла Пугачева уже прокомментировала слухи о возможном разводе с мужем шоуменом, дав понять, что завистники этого шага от нее не дождутся. Зря что ли Примадонна венчалась с Максимом Галкиным, давая священные клятвы в храме. Певица не раз говорила, что ей очень повезло встретить на своем пути такого замечательного человека. Сам Галкин как-то признался, что у него с Аллой был серьезный разговор. Певица спросила у молодого мужа: может ли она с ним спокойно встретить свою старость? И Максим ответил: да.

В Израиле Алла Пугачева всюду появляется под ручку с мужем шоуменом, не отпуская его от себя ни на шаг. Так что о каком разводе речь? Примадонна любовно повисла на локте Галкина, демонстрируя семейную идиллию. Кстати, отдых за границей пошел певице только на пользу. Так, многие поклонники подметили, что артистка выглядит отдохнувшей и помолодевшей. Кстати, свой 73 день рождения певица также отметила в Израиле, пригласив на торжество Андрея Макаревича.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!