«Он жил в Мариуполе все эти годы»: Дарья Юргенс воссоединилась с любимым братом

По словам актрисы, они не виделись с 2018 года.

Актриса Дарья Юргенс заявила, что наконец-то воссоединилась со своим любимым братом. Его удалось вывезти из Мариуполя. Сама актриса также родом из этого города.

«Он жил в Мариуполе все эти годы. Когда он приезжал ко мне в гости в 2018 году, я пошла на Смоленское кладбище к Ксении Петербургской, купила образок Богородицы и повесила ему на шею. А он у меня атеист, историк! И вот сейчас он вернулся ко мне – живой, с этой маленькой иконкой на шее». Дарья Юргенс

Как отметила Дарья Юргенс, о судьбе своего близкого родственника она не знала в течение двух месяцев. Искала его через знакомых, на сайтах и форумах. В итоге ей помогли. Помощь оказали британский журналист Грэм Филлипс и донецкий Елена Бобкова.

Сейчас брат Дарьи Юргенс находится в Санкт-Петербурге. Актриса оформляет ему российское гражданство, сообщает spbdnevnik.ru.

Напомним, что Дарья Юргенс прославилась после съемок фильма «Брат-2». Она заслуженная артистка России.

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