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В Израиле остромодная! Алла Пугачева в мятых кюлотах щегольнула в белоснежных одеждах

Примадонна разбавила свой по-летнему воздушный образ ботинками с тракторной подошвой.

В Израиле остромодная! Алла Пугачева в мятых кюлотах щегольнула в белоснежных одеждах
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети героя публикации

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в Telegram появилось свежее фото певицы с мужем шоуменом. Примадонна держала загорелого, словно мулат, Максима Галкина под руку, демонстрируя всем свою привязанность к мужу. Особое внимание поклонники обратили на стильный аутфит Примадонны.

Певица облачилась в белоснежный костюм, отдав предпочтение блузе оверсайз и ультрамодным кюлотам в фасоне клеш. Изюминкой образа стали ботинки на тракторной подошве — еще один остромодный тренд. Через плечо артистка повесила сумочку-клатч на тонком ремешке, отдав предпочтение небрежной прическе с мелкими кудрями и начесом на макушке. Макияж Примадонна сделала легкий в пастельных тонах, подкрасив губы помадой матового бежевого оттенка.

Певица Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева в ультрамодных кюлотах и ботинках на тракторной подошве предстала с Максимом в Израиле. Фото: t.me/orfeyalla

Ранее Алла Борисовна вскользь упомянула, что они вернется на родину не раньше сентября. Певица дала понять, что двойняшки Гарри и Лиза учились в формате онлайн, однако, они все-таки пойдут в школу.

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