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Вот чем сманила Гарика: пассия Харламова задрала юбку и показала, как ей массируют ноги

Актриса Катерина Ковальчук не постеснялась показать смелый ракурс.

Вот чем сманила Гарика: пассия Харламова задрала юбку и показала, как ей массируют ноги
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: Global Look Press

Звезда сериала «Гусар» Катерина Ковальчук в соцсети поделилась пикантным снимком. Возлюбленная Гарика Харламова задрала юбку, чтобы позволить художнику по гриму преобразить свои ноги. Процесс она запечатлела на память. Благодаря этому все смогли увидеть красивые ножки звезды от бедра до щиколотки.

Катерина Ковальчук показала длинные ноги. Фото: соцсети

Ковальчук, напомним, встречается с Гариком Харламовым с прошлого года. Первый официальный совместный выход в свет пары состоялся осенью на открытии закусочной с хот-догами, которую основал юморист.

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