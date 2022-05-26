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«Весь день получаю комплименты»: Бузова похвасталась костюмом трендового цвета very peri

Оттенок барвинок в 2022-м объявлен Pantone цветом года.

«Весь день получаю комплименты»: Бузова похвасталась костюмом трендового цвета very peri
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Певица и телеведущая Ольга Бузова не пропускает мимо ни один тренд. Недаром она стала обладательницей премии журнала Moda Topical в номинации «Королева трендов». На этот раз красавица щегольнула новым костюмом, состоящим из худи и джогеров, актуального цвета very peri.

Ольга Бузова. Фото: соцсети

«Обалденный костюм! Весь день получаю комплименты», — похвасталась модница.

Цвет very peri, или оттенок барвинок, в 2022 году объявлен Институтом Pantone цветом года. Этот трендовый нежно-сиреневый Эвелина Хромченко советует сочетать с терракотовым и кирпичным, разными оттенками красного; холодными розовыми. Также ему подойдут все оттенки фиолета, разнообразная палитра зеленого вплоть до оливкового и умбры, а еще серый.

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