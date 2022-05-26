«Если хочется конфликта»: Орбакайте рассказала об отношениях с Пресняковым после расставания с ним

Накануне певица Кристина Орбакайте отметила свой 51-й день рождения и дала долгожданный для фанатов сольный концерт в Москве.

Ранее артистка отметилась на телевидении, где вспомнила один из эпизодов своей жизни. После расставания с Владимиром Пресняковым в 1997 году, певица вновь решила обратиться к нему за помощью.

«Когда мы продумывали клип «Перелетная птица», то поняли, что нужен партнер. Хотелось придумать что-то оригинальное. Тогда я сказала — если хочется конфликта, то есть Владимир Пресняков. И в этот момент он мне позвонил», — вспомнила 51-летняя исполнительница в интервью в программе «Центральное телевидение» на НТВ.

Напомним, Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков состояли в фактическом браке на протяжении десяти лет. Сейчас артист женат на Наталье Подольской, а дочь Аллы Пугачевой – замужем за бизнесменом Михаил Земцовым.

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