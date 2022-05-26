«На меня обижены все мои коллеги»: Краснова раскрыла детали конфликта с Бебуришвили

Как отметила блогер и стендап-комик, ее коллега откровенно соврал про нее.

Блогер и стендап-комик Наталья Краснова в шоу «Откройте, Давид!» раскрыла детали конфликта с известным юмористом Андреем Бебуришвили.

«На меня обижены все мои коллеги. Был случай. Андрей Бебуришвили вышел на сцену «Камеди» и говорит: «Сейчас все книги пишут, кому не лень. Даже Наташа Краснова пишет. Даже и стул напишет. Хотя стул повыше интеллектом, чем Наташа». Это оскорбление, но ему казалось, что это весело и классно. Если бы он мне позвонил накануне и сказал о своем монологе». Наталья Краснова

Как отметила Краснова, позже она прочитала заголовки о шутках над собой Бебуришвили.

«Бездарная писательница получила от стендап-комика». «И может даже Андрей не настолько там прошелся по мне, но я посмотрела весь фрагмент. Он говорит в монологе, что ему звонили из издательства и предлагали написать книгу. Я позвонила в издательство. Они сказали, что книгу ему писать не предлагали. Он ради красного словца придумал эту историю. Я написала об этом всем в соцсетях. Андрей мне сказал: «Наташа, зачем ты так? Это же очень обидно». Я сказала, что он наврал. В итоге я перед ним извинилась. А он меня на ТНТ опозорил. Почему он не извинился. Они сами обидчивые, а стебут меня», — заявила Наталья Краснова.

Напомним, что Наталья Краснова – блогер и стендап-комик из Челябинска. Она не так давно вышла замуж в третий раз. Муж моложе нее на 16 лет.

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